Раскрыта еще одна уникальная особенность iPhone 2024 года 1 19.11.2023, 10:17

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Они не будут перегреваться даже при пиковых нагрузках.

Apple учла проблемы «титановых» iPhone 15 Pro с перегревом и уже работает над более продвинутой системой теплоотвода в серии iPhone 2024 года. Об этом сообщает портал MacRumors, ссылаясь на инсайдера Kosutami, который знаком с прототипом устройства.

Так, в линейке iPhone 16 компания будет впервые использовать графен. Графен обладает высокой теплопроводностью, существенно превосходя медь, которая используется для теплоотвода в текущих смартфонах Apple.

Вместе с тем аккумуляторы iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат корпус из металла, а не черной фольги, что также поможет снизить нагрев внутренних компонентов устройств. Таким образом, следующие смартфоны Apple могут стать самыми холодными в истории бренда.

Ранее Apple перевела аккумулятор Apple Watch с корпуса из черной фольги на металлический в Series 7, поэтому эквивалентное изменение на iPhone кажется правдоподобным.

Новые iPhone покажут, как обычно, в сентябре. По слухам, они получатся куда интересней iPhone 15. Ранее журналисты собрали 16 самых ожидаемых функций и изменений, которые Apple приберегла для линейки 2024 года.

Pro-линейка iPhone в этом году получилась проблемной

В этом году Apple столкнулась с серьезной проблемой – массовым перегревом Pro-моделей iPhone 15.

Причем, происходило это не только во время использования или зарядки – телефоны грелись даже просто так, когда лежали без дела.

Позже выяснилось, что проблема с перегревом может привести к куда более серьезным последствиям, чем горячий корпус. Пользователи iPhone 15 Pro начали сообщать о вздутии аккумуляторов и отслоении экранов. Со временем Apple устранила проблему программным патчем.

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