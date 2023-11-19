Обиженный Лукашенко 7 19.11.2023, 10:29

9,872

Несколько показательных историй.

В августе правозащитный центр «Весна» опубликовал статистику по репрессиям за последние три года. Согласно документу, более 500 человек были осуждены по статье 368 УК («оскорбление президента»).

Часть этих людей судили по нескольким статьям, часть — исключительно за оскорбление Александра Лукашенко. Кого-то отправили на «химию» и «домашнюю химию», но многих – в колонию (максимальное наказание по этой статье — до 5 лет).

В мае этого года за решеткой умер политзаключенный Николай Климович. Инвалида II группы, перенесшего инсульт и сложную операцию на сердце, приговорили к году лишения свободы всего лишь за смайлик под карикатурой на Лукашенко в «Одноклассниках».

Из белорусов массово делают политзаключенных даже не за публичные высказывания, а просто за лайки и комментарии.

А как ведут себя власти в соседних странах и в Европе – насколько они обидчивы и мстительны по сравнению с Лукашенко?

«Салідарнасць» перечислила несколько историй последних лет.

Оскорбление Зеленского

В 2020 году украинский художник и телеведущий Сергей Поярков несколько раз оскорбил президента Владимира Зеленского – ни где-нибудь в соцсетях, а в эфире телеканала «Прямой».

Реакция? Только спустя год Нацсовет по вопросам телерадиовещания объявил телеканалу «Прямой» предупреждение. В СМИ было сообщение, что Зеленский мог лично подать на телеведущего в суд, но судя по отсутствию последующей информации по делу, разбирательства не было.

Оскорбление Дуды

После президентских выборов в США в 2020 году президент Польши Анджей Дуда опубликовал в соцсети пост, из которого следовало, что он еще ожидает решения Коллегии выборщиков, чтобы поздравить Джо Байдена с победой.

В ответ писатель Якуб Жульчик написал, что президент ошибается и Байдена уже можно официально поздравлять, и назвал Дуду оскорбительным словом.

Дело по оскорблению президента было прекращено. Верховный суд в ответ на требования прокуратуры объяснил, что в данном конкретном случае социальный вред от поступка Жульчика был незначителен.

Закрыли и другое дело по оскорблению Дуды. В 2021-м во время его визита в Зелену-Гуру часть молодых людей начали скандировать нецензурные выражения в адрес президента. Против местной 20-летней жительницы возбудили уголовное дело. Суд постановил, что невозможно установить, что именно она выкрикивала оскорбления.

Оскорбление Мелони

В 2020 году будущий премьер-министр Италии Джорджа Мелони при обсуждении проблемы с нелегальными мигрантами, которая очень остро стоит для страны, в эмоциональном порыве заявила, что лодки с мигрантами стоило бы топить.

В ответ известный журналист Роберто Савиано, прославившийся благодаря роману-расследованию «Гоморра», назвал политика оскорбительным словом.

Суд по делу об оскорблении завершился только месяц назад. Приговор – условный штраф в 1000 евро. Эту небольшую сумму журналисту придется выплатить, только если он повторит правонарушение.

В Италии решение суда назвали «ударом по свободе слова» и «опасным предупреждением для журналистов по всей стране».

Оскорбление Макрона

В 2013 году во Франции статью об оскорблении президента убрали из законодательства. Но осталась стандартная статья об оскорблении «президента республики, работников министерств, депутатов парламента, бюджетного работника, работника правоохранительных органов, служителя религиозного культа, а также любого гражданина, исполняющего вверенное ему государством поручение».

Во время пандемии художник Мишель-Анжа Флори опубликовал спорную карикатуру Макрона в роли Гитлера за требование властей об обязательной вакцинации. В сентябре 2021 года российские пропагандистские СМИ сообщили, что художника оштрафовали на 5 тысяч евро: мол, вот вам и «свобода, равенство, братство».

О чем они не сообщили, так это о том, что в 2022-м кассационный суд отменил приговор, поскольку художник «не превысил допустимые пределы свободы слова».

Макрон сталкивался не только с оскорблениями. В 2021-м Дамьен Тарель дал ему пощечину, так как, по его мнению, президент символизирует «все, что прогнило во Франции».

Сколько лет получил этот безработный? Ни одного. Его лишили свободы всего на 4 месяца (остальные 14 были условно).

Самый последний пример оскорбления Макрона: активистка «желтых жилетов» Валери Мине назвала президента в Facebook оскорбительным словом. Российские пропагандистские СМИ написали о ее задержании – но женщину отпустили через несколько часов.

И, конечно, забыли они сообщить о том, что летом этого года суд снял с Валери Мине обвинения по совместному ходатайству защиты и прокурора.

Как видим, в цивилизованных странах даже оскорбительную по форме критику главы государства часто считают оправданной – если она носит политический характер. Наказания если и случаются, то носят символический характер. А Лукашенко, пытающийся убедить остальных в своей выдержке и мудрости, на деле на фоне других лидеров выглядит крайне обидчивым и мстительным человеком.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».