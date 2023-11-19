ВСУ уничтожили очень редкую военную технику РФ возле Водяного 1 19.11.2023, 10:36

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Подбита уникальная бронированная машина.

Бойцами ВСУ уничтожена очень редкая российская БМП-2 675-СБ3КДЗ в районе Водяного.

Об этом сообщил украинский военный эксперт Александр Коваленко.

БМП-2 675-СБ3КДЗ — это уникальная машина, с усиленной полимерными панелями броней, выдерживающими пулеметный выстрел 12,7-мм.

«Повышать бронирование БМП-2 до уровня 675-СБ3КДЗ россияне стали на рубеже 2021-2022 и у самой России этих машин не так много, хотя, казалось бы, что сложного на «бэху» навешать дополнительных полимеров? Но для российского ВПК поставить на конвейер такое производство оказалось не по силам», — написал Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что всего уничтожено таких машин более 17, не менее 3 взято в качестве трофеев. Не менее 8 уничтожено с октября, преимущественно в районе Авдеевки.

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