Новый агротрэш: в Бобруйском районе поставили памятник картофелю 4 19.11.2023, 11:01

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Корнеплод «запечатлели» в бронзе.

Торжественное открытие памятника картофелю состоялось вчера возле картофелехранилища в агрогородке Большие Бортники Бобруйского района.

Вчера в СПК «Гигант» состоялся праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

А поскольку «Гигант» славится выращиванием картофеля, то и было принято решение «запечатлеть» его в бронзе, пишет «Трыбуна працы».

В завершение мероприятия присутствующих угощали национальным блюдом из картофеля — драниками.

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