Новый агротрэш: в Бобруйском районе поставили памятник картофелю

Новый агротрэш: в Бобруйском районе поставили памятник картофелю4
- 19.11.2023, 11:01
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Корнеплод «запечатлели» в бронзе.
Торжественное открытие памятника картофелю состоялось вчера возле картофелехранилища в агрогородке Большие Бортники Бобруйского района.
Вчера в СПК «Гигант» состоялся праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
А поскольку «Гигант» славится выращиванием картофеля, то и было принято решение «запечатлеть» его в бронзе, пишет «Трыбуна працы».
В завершение мероприятия присутствующих угощали национальным блюдом из картофеля — драниками.