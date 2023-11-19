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Новый агротрэш: в Бобруйском районе поставили памятник картофелю

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  • 19.11.2023, 11:01
  • 1,848
Новый агротрэш: в Бобруйском районе поставили памятник картофелю

Корнеплод «запечатлели» в бронзе.

Торжественное открытие памятника картофелю состоялось вчера возле картофелехранилища в агрогородке Большие Бортники Бобруйского района.

Вчера в СПК «Гигант» состоялся праздник, посвященный Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

А поскольку «Гигант» славится выращиванием картофеля, то и было принято решение «запечатлеть» его в бронзе, пишет «Трыбуна працы».

В завершение мероприятия присутствующих угощали национальным блюдом из картофеля — драниками.

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