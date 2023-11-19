Россия вывела из Черного и Азовского морей все военные корабли 19.11.2023, 11:31

В ВМС Украины назвали причину.

Россия вывела все свои военные корабли из Черного и Азовского морей. Об этом свидетельствует информация, которую утром 19 ноября привели Военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

«По состоянию на 07:30 19 ноября 2023 года в Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют», — сообщили в ВМС.

В Средиземном море сейчас присутствуют два российских корабля, среди которых один носитель крылатых ракет Калибр (общий залп до 8 ракет).

В ВМС также уточняют, что за последние сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив осуществили:

в Азовское море — 4 судна, из них два двигались из пролива Босфор;

в Черное море — 0 судов.

По данным аналогичных сводок ВМС, еще 18 ноября в Черном и Азовском морях находилось по одному вражескому кораблю, а 17 ноября — три корабля (два в Черном, в том числе один носитель Калибров, и один в Азовском).

А, к примеру, 8 ноября в Черном море находились в целом восемь вражеских кораблей, в Азовском и Средиземном морях — по одному.

В чем причина?

Российский флот 19 ноября не вывел в Азовское и Черное моря свои корабли, в том числе ракетоносители. Причиной этого стала непогода.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Военно-морские силы в своих соцсетях сообщили, что Россия сегодня не вывела в Черное и Азовское моря ни одного военного корабля. То есть в морях нет носителей «Калибров».

Украинские военные отмечают, что в море наблюдается штормовая погода, снижающая активность флота и авиации. Хочу оккупанты продолжают ее использовать.

«Применение самих систем вооружения невозможно. Там корветы достаточно устойчивы к подобным погодным условиям, но системы вооружения рассчитаны на немного другие условия использования», - пояснил Плетенчук.

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