По России прокатился мощный ураган: переворачивал авто и сносил крыши 3 19.11.2023, 11:50

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Кара небесная?

В российской Сибири прокатился мощный ураган, поразивший города Алтайского края, Кемеровской, Омской и Новосибирской областей. Порывистый ветер со скоростью до 35 м/с уничтожал крыши домов, свалил деревья и перевернул автомобили.

Об этом сообщают в российских Telegram каналах. В Барнауле и других населенных пунктах Алтайского края никто не пострадал от шквального ветра.

Проблемы с электроснабжением были обнаружены в 33 населенных пунктах. К тому же, прогнозируется обострение погодных условий: ожидается еще более сильный ветер и снег в ближайшие часы.

В Кемеровской области РФ в результате стихии также наблюдались перевернутые деревья и поврежденные крыши, а в Новокузнецке сильный ветер даже снес фасад одного из многоэтажных домов. Местные жители жалуются на проблемы с отоплением и электроснабжением в своих домах. В Омске и Новосибирске масштабы ущерба от сильного ветра несколько меньше.

Ураган также достиг Красноярска, где деревья и линии электропередачи падают на дороги.

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