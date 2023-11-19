«Без промедления»: белорусские водители получили странное сообщение от ГАИ 5 19.11.2023, 11:54

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Инспекторы забыли заглянуть в календарь?

В ГАИ Беларуси 19 ноября обратились к водителям с категоричным обращением, сопровождаемым иконкой молнии, видимо, для пущего эффекта срочности : «Готовьте авто к зиме без промедления». И это при том, что до календарной зимы осталось еще более 10 дней.

В ГАИ сослались, впрочем, не на календарь, а на «погодные условия», которые уже «диктуют сдержанный стиль вождения».

«Чтобы не допустить неприятных ситуаций на дороге, водителям следует выбирать безопасный скоростной режим с учетом состояния проезжей части и видимости, увеличивать дистанцию, избегать резких торможений и маневров. Необходимо быть внимательными при проезде пешеходных переходов, на мостах и закруглениях дорог. Всем находящимся в автомобиле нужно пристегиваться», — дали список очевидных рекомендаций в Госавтоинспекции.

В ГАИ уверены, что именно выходные — это то самое время, чтобы «должным образом подготовить транспортные средства к эксплуатации в зимний период». Там напомнили, что для начала надо переобуть колеса.

«От качества шин напрямую зависит безопасность. Поэтому рекомендуем не дожидаться 1 декабря, чтобы произвести сезонную смену резины», — предложили в ГАИ, не уточнив, почему бы в таком случае не перенести сроки появления на автомобилях обязательной зимней резины на ноябрь.

Кроме переобувки колес, в Госавтоинспекции рассказали о других обязательных процедурах перед зимой: «Важно проверить исправность стеклоочистителей, систем обдува и обогрева стекол, фар и габаритных огней».

«Необходимо заполнить бачок стеклоомывателя незамерзающей жидкостью. Советуем измерить заряд аккумулятора, убедиться в исправности тормозной системы и вспомогательных электронных систем», — посоветовали там. .

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