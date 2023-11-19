МАГАТЭ: На Запорожской АЭС произошла серьезная авария 1 19.11.2023, 12:00

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Пятый энергоблок находится в состоянии «горячей остановки».

В Международном агентстве ядерной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что на оккупированной российскими захватчиками Запорожской АЭС произошла утечка борированной воды из теплоносителя первого контура в контур вторичного охлаждения одного из парогенераторов реакторного блока №5.

«Эксперты МАГАТЭ были проинформированы о том, что химическое вещество бор было обнаружено в контуре вторичного охлаждения одного из парогенераторов реакторного блока №5, который сейчас находится в состоянии «горячей остановки». Борированная вода используется в первичном теплоносителе для поддержания ядерной безопасности», - говорится в сообщении МАГАТЭ.

Сейчас на станции увеличили частоту измерений содержания бора в контуре вторичного охлаждения энергоблока №5.

«Измерения остаются относительно стабильными и находятся в пределах, разрешенных техническими характеристиками реактора. Радиоактивности во вторичном контуре охлаждения не обнаружено», - говорится в сообщении.

Российские оккупационная администрация ЗАЭС сообщила экспертам МАГАТЭ, что «поскольку концентрация бора остается в пределах допустимых норм, станция намерена держать энергоблок №5 в режиме «горячей остановки», что будет переоценено после того, как начнут работать все котельные, используемые для отопления в соседнем городе Энергодар».

В МАГАТЭ заявили, что захватчики продолжают удерживать реакторные блоки №4 и №5 в состоянии «горячей остановки», чтобы обеспечить тепло и пар для целей ядерной безопасности на площадке, а также для отопления Энергодара, где проживает большинство персонала станции. Кроме того, отмечается, что это в в июне Государственная инспекция ядерного регулирования Украины издала нормативные приказы, ограничивающие работу всех шести энергоблоков ЗАЭС до состояния «холодной остановки».

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