Стало известно, что происходит в валютой белорусов на депозитах в банках 19.11.2023, 12:06

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Сколько сейчас в среднем лежит на счетах?

Белорусы стали меньше хранить иностранную валюту в банковских вкладах, и из-за этого в третьем квартале текущего года общее количество вкладчиков сократилось на 16 561 человек (или на 1,6%). Снижение затронуло в большей мере безотзывные валютные вклады, пишут эксперты проекта «Нашы грошы» со ссылкой на опрос Нацбанка.

При этом увеличился объем вкладов в национальной валюте. За год срочные безотзывные вклады в белорусских рублях увеличились на 19% с 5,1 млрд рублей в третьем квартале 2022 года до 6,1 млрд в третьем квартале 2023 года. При этом объем отзывных вкладов увеличился на 26%. Нацбанк отмечает, что продолжился рост вкладов, размещенных с помощью систем дистанционного банковского обслуживания.

Средняя сумма вклада в национальной валюте, приходящаяся на одного вкладчика, в третьем квартале текущего года выросла на 346 рублей и на 1 октября 2023 г. составила 11,2 тысячи рублей, в то время как в иностранной валюте сократилась на 246 долларов, составив 8,2 тысячи долларов.

На фоне общей тенденции к сокращению вкладов в иностранной валюте значительно снизился (-3,3%) средний размер безотзывного валютного вклада. В третьем квартале 2023 года средний размер безотзывного валютного вклада составил 10,1 тысячи долларов, а для отзывного показатель составил 5,5 тысячи долларов.

«Дедолларизацию белорусской экономики можно было бы приветствовать, если бы ее причины не были столь разрушительными. Сокращение объема валюты, которую население хранит в банках, и рост депозитов в национальной валюте не говорят о росте доверия к банковской системе. Причины связаны с миграцией, сокращением торговли с зарубежными странами и общим снижением бизнес-активности», — отмечают экономисты.

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