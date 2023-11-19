«Хотела удалять приложение – и тут он» 4 19.11.2023, 12:26

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Необычные истории белорусок, которые создали семью «по интернету».

Жертвовать чем-то ради любви сейчас не модно: стараемся отстаивать свои интересы и не давать в обиду «личные границы».

Наряду с этим существуют истории, когда любовь уводит в другие измерения и пространства мышления. Парни предлагают пожениться спустя месяцы знакомства, а девушки уезжают из столицы в малюсенькие деревни.

При этом эти истории не о «крышесносной» любви – эмоциональным качелям здесь не место, уверяют героини. Тихая сказка о семейном счастье, только написанная в наше время: знакомство у пар случилось в Tinder и Badoo. И такое бывает.

Журналисты tochka.by поговорили с двумя белорусками, которых любовь «по интернету» завела в другую часть страны.

Скачала Tinder от скуки

Лизе 22. С будущим мужем девушка познакомилась примерно два с половиной года назад. В Tinder. Приложение для знакомств результат дало не сразу, примерно с пятой попытки.

«Обычно сидела там меньше пары дней. Иногда просто становилось скучно, иногда находила человека, с которым хотела бы встретиться, и больше в приложение не заходила», – рассказывает Елизавета.

Онлайн-формат для девушки оказался спасительным – знакомиться на улице ей было неуютно. А в сети предпочитала долгую переписку перед встречей. Так на свидании уже были общие темы для разговора, а человек перед ней казался хоть чуточку знакомым.

Вообще Лизу вряд ли можно назвать «сердцеедкой": до знакомства с «тем самым» девушка встречалась лишь с одним парнем, отношения с которым называет «не самыми удачными».

«Они из серии «просто чтобы не быть одной».

На тот момент почти у всех знакомых Лизы уже были хоть какие-то love story, и лишь она оставалась неопытной на любовном поприще. Девушка считала это отставанием и очень переживала.

«Поэтому, когда появился какой-то намек, я за это ухватилась и буквально сама втащила человека в отношения. Закончилась эта история не самым лучшим образом, поэтому после нее долго не могла общаться с парнями», – честно отмечает Лиза.

«Он думал, что мы погуляем, а я чего-то испугалась»

Регистрироваться на сайте знакомств девушке страшно не было, а вот по поводу личных встреч немного «параноила». Единственную девчушку среди троих сыновей родители берегли как могли. Учили: с парнями будь осторожна, а то как бы чего не вышло.

«Поэтому о своих знакомствах я сначала рассказывала маме, потом подругам. Так, перед свиданием все знали, где я и с кем... Наверное, я бы никогда не согласилась на первую встречу в немноголюдном месте», – подумав, добавляет девушка.

На радость Лизе и ее родителям, со своим будущим мужем Сашей девушка впервые встретилась на вокзале. Он, как заботливый мужчина, предложил встретить, донести тяжелые сумки. И был растерян, когда Лиза попрощалась, забрала сумки и не вернулась. Он-то рассчитывал на прогулку.

«А я чего-то испугалась», – с улыбкой отмечает Лиза.

«Поняла, что хочу провести с этим человеком всю жизнь»

Оба из пары на тот момент были студентами, встречались редко: он учился в академии МВД, она – подрабатывала в первую часть дня и училась на журфаке во вторую. Выкраивать свободное время молодым людям было не так-то просто, поэтому виделись в лучшем случае раз в неделю. Тогда много гуляли и разговаривали.

Через четыре месяца на одной из таких встреч и случилось нечто необычное – он впервые заговорил о свадьбе. Лизу (сейчас ее поймут многие девушки) такие разговоры испугали. Все же парни не торопятся обзаводиться семьей. Как там говорится: первым делом самолеты?..

Но мимолетный страх быстро выветрился: с этим мужчиной девушке было действительно хорошо. Стойкое ощущение комфорта и спокойствия не покидало.

«Рядом с ним чувствовала простое счастье. Тогда и осознала: с этим человеком хочу провести всю свою жизнь», – подчеркнула девушка.

Распределение внесло свои коррективы: его отправили в Могилев, она планировала остаться в Минске. Пара оказалась перед выбором: расстаться или идти дальше вместе. Выбрали второе.

«Решение уехать вслед за мужем далось относительно просто. Сначала переживала, что буду мало зарабатывать, но для мужа это оказалось неважным: убедил, что сможет вытянуть нас двоих».

В новый город Лиза хотела переехать в новом качестве. Статус жены ее будто страховал: девушка верит в институт семьи, и брак для нее – не просто печать в паспорте. Так чуть меньше чем через год отношений Лиза стала молодой женой, а через несколько месяцев вышла на первую официальную работу. В Могилеве.

«Вступала в отношения с перспективой»

Марина (имя изменено, контакты есть в редакции) заходила в Badoo набегами: быстро общалась, быстро понимала, что человек не ее, быстро удалялась. И так несколько раз.

Первые отношения у девушки завязались только в университете. Чувства были острыми, все было новым и интересным. Шло время, и Марина понимала: ищет не просто влюбленность, а отношения с перспективой.

«Сколько было попыток зарегистрироваться в Badoo, я не помню. Но да, стереотипов насчет сайтов знакомств у людей много. Хотя я знаю несколько историй с happy end», – отмечает Марина.

Впервые она зарегистрировалась в приложении ради шутки. С подружками решили посмеяться, смахивали профили парней один за другим.

«Очень веселили фото с оголенными торсами. Зачем это? Совсем не понимала этого ребячества».

Но несколько парней Марине все же понравилось, завязалась переписка.

«Конечно бывало, что напрямик писали: нужен секс. Тогда отвечала, что нам не по пути. Не помню, чтобы меня кто-то оскорблял или обижал в переписках. Просто оба понимали, что мы «не то» друг для друга», – делится девушка.

В Badoo Марина придерживалась стратегии: если человек хоть минимально симпатичен по фото и общению, нужно как можно скорее встретиться в реальной жизни.

Для девушки крайне важно, как парень проявляет эмоции, что говорит, не имея такого запаса времени на обдумывание ответа, как в сети, какого поведения придерживается.

«Хотела удалять приложение – и тут он»

В тот момент, когда Марина в очередной раз устала от переписок на сайте знакомств, она познакомилась с двумя парнями. Один из них и был «тем самым».

«Сначала думала, что в обоих случаях общение сойдет на нет, но муж не сдался», – с улыбкой отмечает девушка.

Через четыре дня после знакомства пара встретилась. Он жил в 1,5 часа езды от Минска, но по работе приезжал в столицу примерно раз в неделю.

«Для меня важно, чтобы человек физически был рядом со мной. Плохо представляла себе отношения на расстоянии».

Поэтому поначалу Марине было трудно: снимала комнату вдвоем с девушкой, а хозяйка квартиры запрещала приводить гостей. С будущим мужем постоянно встречались в людных местах, уединиться не получалось.

«Мы виделись раз в неделю, и когда он приезжал, мне приходилось будто заново привыкать к человеку. Так к осени я пришла к серьезным раздумьям: может, стоит расстаться? Мыслей о том, что это не мой человек, не было. Но из-за всех нюансов мне было непросто», – признается Марина.

Повезло: к точке невозврата пара не пришла. Марине удалось найти подходящее арендное жилье. И тогда отношения начали развиваться. Стало уютно.

О большой свадьбе не мечтали

Через некоторое время после знакомства он стал задавать серьезные вопросы: про перспективы, планы, пожелания по дому и ремонту.

«Я не понимала, почему он меня об этом спрашивает. Ведь мы всего лишь встречались, предложения на тот момент не было».

Но прошло чуточку времени, и он решился. Так, через десять месяцев после знакомства пара поженилась. Свадьбу сделали скромную: оба молодожена были абсолютно равнодушны к шумным праздникам.

Правда, и после свадьбы некоторое время семья жила порознь: так сложилось. Лишь спустя полгода Марина переехала к мужу. Потом забеременела, но все еще некоторое время ездила на работу в Минск.

«В столицу я приехала из деревни, и мне всегда казалось, что я буду стремиться жить в большом городе. Но когда муж предложил переехать в маленькую деревеньку под Бегомлем, согласилась. Понимала, что хочу детей, буду в декрете, а у мужа останется работа, которая ему нравится. Тем более тут его родина, я же давно не жила в своей».

О принятом решении Марина не жалеет: любит свой дом и деревеньку. Иногда не хватает вечерних посиделок в кафе, но, когда приезжает в Минск, получает от них двойное удовольствие, как никогда раньше.

Единственный повод для волнения: у пары подрастает ребенок, ждут второго.

«Сможем ли мы предложить своим детям такое же множество кружков, как в городе, чтобы они достойным образом развивались? С другой стороны, сейчас огромное количество вариантов с проведением занятий онлайн», – находит выход из ситуации Марина.

«Что это, как не прекрасная история любви?»

За плечами у семейной пары стройка, два ремонта, рождение ребенка и тяжелое путешествие с ним.

«Представляете, мы четыре года вместе – и ни разу не ссорились. Кто-то скажет, что вранье, что так не бывает, но это правда. Просто всегда разговариваем, обсуждаем, а главное – чувствуем друг друга. Что это, как не прекрасная история любви?» – задается риторическим вопросом девушка.

Она называет свои отношения с мужем гармоничными и очень ровными, без эмоциональных качелей.

«Мы оба домоседы и очень спокойные люди. Если случаются проблемы, не мусолим их, а ищем решение. Например, я прожгла кухонные шкафчики свечой, пришла к нему как невинный ребенок, рассказала: «тут такое дело»… А что он? Не ругал, пошел и все исправил».

Марина уверена: сделала правильный выбор, с мужем ей очень комфортно.

«Даже вспомнились слова из песни: «Оказалось, счастье в простом кроется: найти своих и успокоиться»», – резюмирует она.

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