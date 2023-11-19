Пионтковский: Путин согласился с тем, что он жалкий вассал Си 1 19.11.2023, 12:39

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Андрей Пионтковский

Аналогия с князем, припадавшим к стопам монгольского хана, не случайна.

Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский считает, что глава Кремля Путин уже давно смирился с тем, что Россия стала полностью зависима от Китая.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«Китай рассчитывал на беспроигрышность по отношению к России. На Ближнем Востоке он все проиграл в попытках противопоставить себя США. С Россией у него была беспроигрышная игра. Если бы Путину удалась бы его агрессия — Пекин получил бы Тайвань при полной дискредитации Соединенных Штатов, а сейчас он фактически получает Сибирь. Поражение в войне сделала Путина вассалом, он сам это прекрасно понимает. Удивительной была речь Путина в Пекине перед российскими журналистами: он просто как жалкий вассал Си рассказывал с огромным пиететом, как Си лично с ним обедал несколько часов в своем покое», — сказал Пионтковский.

Политолог уверен, что Россия давно стала полностью зависимой от Китая.

«А на следующий день он надменно назвал себя Александром Невским — тем, который приезжал лизать ботинка монгольского хана, чтобы противостоять Западу и не отдать свою душу западным варварам. Путин уже согласился, что он «Невский XXI век», продавший Россию Китаю», — подчеркнул он.

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