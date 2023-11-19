Житель Гродно унес из магазина Барби, летающую тарелку и девичье платье 2 19.11.2023, 12:47

иллюстративное фото

Зачем?

Выпивший житель Гродно украл из детского магазина целый ворох игрушек на 800 с лишним рублей. Он не собирался играть с ними сам и не отнес домой ребенку, а решил продать, чтобы купить новую порцию спиртного. Мужчину приговорили к общественным работам и принудительному лечению от наркомании, сообщили в милиции.

В милицию обратились сотрудники одного из гродненских магазинов детских товаров. Они рассказали о краже нескольких кукол Барби, каждая из которых стоила порядка 200 рублей. Как оказалось, их — а также летающую тарелку, девичье платьице и не только — украл взрослый мужчина. При этом он был пьян, а игрушки похитил для того, чтобы перепродать и купить еще спиртного.

«Когда мужчина зашел в торговый объект, глаза разбежались от увиденного ассортимента! Игрушки, аксессуары, обувь, канцелярские принадлежности, мебель и одежда для детей самых разных возрастов! Чего здесь только не было! Вместе с тем, несмотря на нетрезвое состояние, взгляд его быстро сконцентрировался на коробках с яркими и узнаваемыми куклами Барби. Текст на упаковках обещал будущим владелицам массу сюрпризов, начиная от целого набора аксессуаров и заканчивая возможными превращениями кукол в плюшевых зверят. Недолго думая, мужчина схватил две коробки и спрятал их под курткой, которую держал в руках», — рассказали в милиции.

Уже на выходе из магазина мужчина заметил еще и детскую летающую тарелку на пульте управления с подсветкой. Ее, а также девичье платьице он тоже сунул под куртку. Потом гродненец отправился восвояси, но вечером сделал еще одну ходку.

После этого администрация магазина обратилась в милицию о краже игрушек общей стоимостью 810 рублей — похитителя засекли по камерам наблюдения.

Выяснилось, что он трудоустроенный, имеющий постоянное место жительства и не судимый мужчина, у которого есть малолетний ребенок. Часть игрушек гродненец успел продать, а вырученные деньги — потратить. Психиатрическая экспертиза показала, что он страдает наркотической зависимостью.

Суд признал мужчину виновным в краже (ч.1 ст.205). Его приговорили к общественным работам сроком на 240 часов и принудительному лечению от наркомании.

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