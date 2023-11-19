В России загорелся крупнейший завод по производству оборудования для атомной энергетики «Атоммаш» 1 19.11.2023, 13:22

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Пожар вспыхнул в Ростовской области.

В Волгодонске Ростовской области РФ горел инженерный центр на заводе «Атоммаше».

В ночь с 18 на 19 ноября в Волгодонске произошел пожар в инженерном центре завода «Атоммаш», который расположен перед первым и четвертым корпусами.

Об этом сообщил глава администрации Волгодонска Сергей Макаров, передают российские СМИ.

- Произошло возгорание площадью 150 квадратных метров. Сейчас пожар ликвидирован, а его причины уточняются. Пострадавших нет. Производственный процесс не остановлен, - написал Сергей Макаров.

Ночью жители города действительно видели сильное задымление в районе завода, после чего к месту происшествия приезжали несколько машин пожарной службы.

«Атоммаш» является крупнейшим в России изготовителем оборудования для атомной энергетики.

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