В России загорелся крупнейший завод по производству оборудования для атомной энергетики «Атоммаш»1
- 19.11.2023, 13:22
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Пожар вспыхнул в Ростовской области.
В Волгодонске Ростовской области РФ горел инженерный центр на заводе «Атоммаше».
В ночь с 18 на 19 ноября в Волгодонске произошел пожар в инженерном центре завода «Атоммаш», который расположен перед первым и четвертым корпусами.
Об этом сообщил глава администрации Волгодонска Сергей Макаров, передают российские СМИ.
- Произошло возгорание площадью 150 квадратных метров. Сейчас пожар ликвидирован, а его причины уточняются. Пострадавших нет. Производственный процесс не остановлен, - написал Сергей Макаров.
Ночью жители города действительно видели сильное задымление в районе завода, после чего к месту происшествия приезжали несколько машин пожарной службы.
«Атоммаш» является крупнейшим в России изготовителем оборудования для атомной энергетики.