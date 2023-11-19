Под Минском нашли новую дачу, в которой можно с комфортом встретить Новый год

Под Минском нашли новую дачу, в которой можно с комфортом встретить Новый год3
- 19.11.2023, 13:31
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Лес и водохранилище — тоже рядом.
Сайт realt.by показал вариант абсолютно нового загородного дома со всеми удобствами. Эта дача отлично подойдет не только для зимних праздников, но и в целом для беззаботного круглогодичного проживания. Располагается дом в СТ, но в нем есть все удобства. Да и цена — привлекательная.
Эта дача находится в 19 километрах от МКАД − в Смолевичском районе, рядом с агрогородком Замосточье, в СТ «Наш родник». От метро «Могилевская» сюда можно доехать за 15 минут на автомобиле, также до СТ регулярно ходят автобусы и маршрутки.
Одноэтажная дача была построена в этом году по технологии SIP — дома по этой технологии возводятся уже почти 100 лет и выделяются шумоизоляцией и теплопроводностью. Фактически дом состоит из утеплителя, который зимой не дает дому остыть, а летом — нагреться.
Акцент в планировке дома делался на большую гостиную и отсутствие внешних шкафов (они встроены в стены везде, кроме прихожей).
Общая площадь постройки составляет 67 квадратных метров. Дом состоит из кухни-гостиной, двух спален, санузла и террасы.
Все удобства в доме уже есть. Электричество − 380В: все розетки и выключатели в доме скрытого монтажа Schneider Electric с защитой от детей и заземлением. Скважина — 34 метра, вода идеально чистая, установлен фильтр входной и дополнительный на кран кухни. Септик − полностью автономный, Kann Eco 4, дополнен отдельным компрессором PA-60.
По всему дому, включая террасу, уложена плитка керамогранит, под ней разложен теплый пол, который залит антифризом. Контролируется все котлом Lemax Pro Plus 9 на управлении как физическом, так и удаленном − через приложение по Wi-Fi.
В центральной комнате есть место под камин (учтено при проектировании дома и укладке теплого пола).
В доме уже есть кухня (ЗОВ), мебель и бытовая техника (варочная панель, духовой шкаф, посудомойка, стиральная машина, холодильник).
Стены дома покрыты декоративной и защитной штукатуркой для поверхности фасадов и внутренних стен, сверху покрашены латексной краской с тефлоном (позволяет мыть стены).
Потолки — матовые, натяжные, везде лед-подсветка и треки в центральной комнате. Подсветка террасы включается из дома и выведен кабель под подсветку участка.
Единственное, что придется доделать будущему владельцу, — это двери и плинтуса.
Участок при даче небольшой — чуть более 4 соток. Территория подсыпалась со всех сторон, кроме входа (там по плану предусмотрена тротуарная плитка). Со стороны улицы и напротив террасы установлен забор.
Недалеко от дачи есть много мест для отдыха на природе — лес, река Волма и Петровичское водохранилище.
Стоимость дачи — 69,9 тысяч долларов.