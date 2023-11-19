Российский неонацист Мильчаков признался, как воровал унитазы в Украине 8 19.11.2023, 13:40

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Мародер шокировал своим рассказом.

Русский неонацист Алексей Мильчаков, полевой командир группы «Русич», шокировал новым бесчеловечным признанием об отношении РФ к украинцам под оккупацией России.

Видео опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

В недавнем интервью кремлевским пропагандистам у Мильчакова поинтересовались, правда ли, что российские оккупанты занимаются «изъятием» у местного населения оккупированных украинских территорий бытовой техники.

Тот не стал ничего скрывать, так как, по его же словам, не видит в этом «ничего зазорного».

Более того, Мильчаков отметил, что у него самого есть ворованная техника.

«Мы же находимся на вновь освобожденных территориях. И незазорно сп…ть стиральную машинку у местного населения. Они сами с радостью говорят: унитазы, стиральные машинки, все забирайте на позиции, тащите. У меня есть холодильник, стиральная машинка, и унитаз у меня там есть. Естественно, я этого не покупал», - высказался оккупант.

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