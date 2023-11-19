Российский неонацист Мильчаков признался, как воровал унитазы в Украине

Российский неонацист Мильчаков признался, как воровал унитазы в Украине8
- 19.11.2023, 13:40
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Мародер шокировал своим рассказом.
Русский неонацист Алексей Мильчаков, полевой командир группы «Русич», шокировал новым бесчеловечным признанием об отношении РФ к украинцам под оккупацией России.
Видео опубликовал украинский журналист Денис Казанский.
В недавнем интервью кремлевским пропагандистам у Мильчакова поинтересовались, правда ли, что российские оккупанты занимаются «изъятием» у местного населения оккупированных украинских территорий бытовой техники.
Тот не стал ничего скрывать, так как, по его же словам, не видит в этом «ничего зазорного».
Более того, Мильчаков отметил, что у него самого есть ворованная техника.
«Мы же находимся на вновь освобожденных территориях. И незазорно сп…ть стиральную машинку у местного населения. Они сами с радостью говорят: унитазы, стиральные машинки, все забирайте на позиции, тащите. У меня есть холодильник, стиральная машинка, и унитаз у меня там есть. Естественно, я этого не покупал», - высказался оккупант.