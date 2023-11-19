Британская разведка: Россия расконсервирует редкий самолет М-55 6 19.11.2023, 13:49

7,888

Зачем он нужен оккупантам?

Россия расконсервирует редкий высотный самолет М-55. Оккупанты будут использовать его для разведки.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter (X).

Самолет М-55 использовался россиянами как исследовательская платформа. Однако недавно было зафиксировано, что он перевозит военную разведывательную капсулу, разработанную для использования на российских истребителях.

Разведка считает, что критическим недостатком российской стратегии закупок является ее неспособность создать адекватный потенциал разведки, наблюдения, выявления целей.

«Существует реалистичная возможность того, что М-55 вернется на передовую службу, чтобы усилить ограниченные возможности России разведки над Украиной. Работа на большой высоте позволяет датчикам работать на значительном расстоянии», - говорится в пресс-службе.

При этом разведка предполагает, что М-55 будет выполнять миссии из относительно безопасного воздушного пространства России.

Что этому предшествовало

Недавно украинские военные издания сообщили, что россияне расконсервировали и возобновили полеты редкого высотного самолета М-55 «Геофизика». Его заметили в Подмосковье.

Под крылом М-55 находился специальный контейнер, вероятно, с аппаратурой радиотехнической разведки. Ранее такой контейнер был подмечен под Су-34.

Самолет М-55 был создан еще в советское время как высотный разведчик для проведения ракетных ударов. Известно, что всего было изготовлено до 5 самолетов, которые были законсервированы для проведения научных миссий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».