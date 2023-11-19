Белорус увяз в пойме Ведьмы 3 19.11.2023, 13:56

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В МЧС рассказали подробности о необычном «приключении».

Мужчина 1992 года рождения увяз в заболоченной пойме реки Ведьма возле деревни Флерьяново Ляховичского района. О случившемся он сообщил спасателям сам, позвонив диспетчерам вчера в 22:04.

Выяснилось, что в этот день около 21:00 он шел из Флерьяново в направлении Кореневщины. Было темно, мужчина сбился с пути и увяз. Самостоятельные выбраться он не смог и обратился за помощью в МЧС.

Спасатели выехали на поиски, прошли вдоль реки, нашли путника и передали медикам. С общим переохлаждением организма его госпитализировали в медучреждение, сообщает пресс-служба МЧС.

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