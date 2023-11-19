Население Газы начало грабить склады ХАМАСа 19.11.2023, 14:03

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Их уже никто не охраняет.

Журналист Цви Зильбер в интервью Radio NV рассказал, что население Газы грабит склады боевиков ХАМАС, которые больше никто не охраняет.

«Уже сегодня отмечают официальные источники даже, что в Газе начинается уже такой хаос, такое предчувствие смены власти», — заявил Зильбер в эфире Radio NV.

Журналист отметил, что в Израиле сейчас обсуждают возможность освобождения заключенных из тюрем ХАМАС.

«Я не знаю, кого там удерживают, но очень может быть, что вполне приличные люди», — сказал он.

По словам Зильбера, это усилит ощущение хаоса, ощущение безвластия, которое хочет сейчас создать Израиль.

«Мы уже видим, как местное население просто начинает грабить склады ХАМАСа, которые уже никто не охраняет. И они не боятся каких-то серьезных последствий. Они просто вскрывают эти склады и забирают все необходимое оттуда. Там есть и продовольствие, и предметы первой необходимости, и дизельное топливо, и много еще чего», — рассказал журналист.

В конце октября СМИ сообщали, что группировка террористов ХАМАС, численность которой оценивается в 35−40 тысяч человек, предположительно, сделала запасы горючего, боеприпасов, еды, воды и медикаментов на три-четыре месяца.

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