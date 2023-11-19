А где же «аналогов нет»? Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

19.11.2023, 14:11

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Две истории об эпичном позоре российской пропаганды.

Руководство России и его сотрудники десятки лет создавали у граждан страны впечатление превосходства российских военных технологий над американскими и европейскими.

Но если это было бы так, то для чего нужно было закупать такие технологии в западных странах, обходя санкции? Ведь «у них» все самое передовое.

Вот лишь два последних по времени факта.

Канадское правительство проверяет информацию о том, как канадская система обнаружения дронов попала в Россию. Оказывается, появилась информация, что система канадской компании Skycope Technologies была продана Российскому технологическому университету (МИРЭА).

Сообщается, что «система способна распознавать более 330 имеющихся в ее библиотеке моделей дронов, а благодаря искусственному интеллекту идентифицировать неизвестные БПЛА с вероятностью 99,9%». Как сообщает компания-производитель, радар может обнаружить дрон в радиусе до 35 км на открытой местности и до 10 км в городе.

То есть, понятен смысл приобретения такой системы, имея в виду налеты дронов на Москву и другие города России, как следствие путинского решения 24 февраля. Но отчего же российский институт покупает радар в стране НАТО, а не компании Канады выстраиваются в очередь за российскими разработками? Тем самыми, которым якобы «аналогов нет»?

Другая история – задержание в Соединенных Штатах троих граждан России по обвинению в поставках электроники российской армии в обход санкций. Утверждают, что задержанные «в течение года … отправили в Россию более 300 партий подсанкционных товаров двойного назначения».

Между прочим, нетрудно догадаться, как на них вышли. Из прессы известно, что в ракетах, которые использует армия России в Украине, были обнаружены некие электронные компоненты, интегральные схемы. Как можно понять, американского производства. Дальше, что называется, «дело техники» - установить по номерам, кто покупал. Проследили весь путь и вышли на обвиняемых.

Но тогда опять вопрос – где же «аналогов нет»? Получается, что для «противостояния с НАТО» приходится использовать то, что у самого же НАТО куплено?

Из такого рода примеров (они не единичны) следует важный вывод – российский ВПК не является «замкнутой системой», способной производить не то что системы более высоких боевых качеств, но и производить их целиком из российских компонентов.

«Аналогов», действительно, не оказалось. Только в России – тому, что сделали в Америке и Канаде.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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