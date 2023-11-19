Как быстро и легко убрать наклейки на стеклянных банках: гениальный метод 1 19.11.2023, 14:21

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Что делать, если теплая вода не помогла.

Хозяйки часто покупают стеклянные банки или другую посуду, чтобы украсить свой дом или организовать пространство на кухне. Но на таре могут быть ценники, от которых не сразу удается избавиться и они только портят внешний вид емкости.

Сайт OBOZ.UA нашел действенный лайфхак, который поможет быстро справиться с этим. Вы можете легко снять наклейку, не повредив банку и не потратив много времени.

Обычные бумажные этикетки можно попытаться удалить с помощью теплой воды. Нужно намочить емкость и потереть руками или губкой и это быстро удалит ценник.

Но нужно приложить усилия, чтобы избавиться от водостойких наклеек с металлическим, текстурным или глянцевым покрытием.

Для этого вам понадобится жидкость для снятия лака. Наденьте перчатки, чтобы защитить свой маникюр от ацетона. Хорошо смочите ватный диск, бумажное полотенце или тряпку из микрофибры жидкостью и положите на наклейку.

Оставьте так на 10-20 минут, это нужно, чтобы бумага хорошо пропиталась смесью. Для большего эффекта можете обмотать банку полиэтиленовой плёнкой, чтобы ацетон не испарился.

Затем все размотайте и сухой тряпкой тщательно потрите наклейку, чтобы избавиться от нее. Если клей все равно остался, то намочите тряпку жидкостью для снятия лака и снова хорошо протрите.

Промойте банку теплой водой, высушите и можете использовать в хозяйстве.

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