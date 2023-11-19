Видеофакт: Израильская бригада «Цанханим» ведет бои в элитном районе в секторе Газа 19.11.2023, 14:31

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Бойцы обнаружили около 35 тоннельных шахт и ликвидировали террористов.

19 ноября боевая группа бригады «Цанханим» Армии обороны Израиля совместно с бронетанковыми, инженерными и военно-воздушными силами ведет бои в районах Шейх-Иджилин и Рималь в секторе Газа, а также работает над обнаружением и уничтожением инфраструктуры и имущества террористической организации ХАМАС.

Об этом сообщают «Детали».

В ходе боев бойцы обнаружили около 35 тоннельных шахт, большое количество оружия и ликвидировали террористов.

Кроме того, бойцы бригады совершили рейд на военный лагерь, используемый техническим отделом военной разведки ХАМАСа, в ходе рейда боевики обнаружили склады боеприпасов и 7 ракетных установок.

Район Рималь считается элитным районом сектора Газа, где жили высокопоставленные командиры ХАМАСа и использовали гражданское пространство для террористических целей. В окрестностях также есть военные посты и правительственные здания.

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