Макаревич объяснил, почему не может находиться в России 1 19.11.2023, 14:42

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Андрей Макаревич

Лидер легендарной рок-группы «Машина времени» употребил сильные выражения.

Известный российский музыкант Андрей Макаревич, который выступает против войны и путинского режима, эмигрировал с семьей в Израиль, поскольку в родной стране, как выразился сам артист, ему «нечем дышать».

Лидер рок-группы «Машина времени» объяснил, что отличает его от тех людей, которые остались в России.

По мнению Макаревича, некоторые россияне уже так приспособились к диктатуре и террору Кремля, что совсем не видят смысла им противостоять. Он сравнил путинский режим с запахом дерьма, который граждане государства-агрессора готовы игнорировать ради собственного комфорта.

Своими мыслями рокер поделился в интервью Михаилу Шацу для его YouTube-канала.

«Вот человек живет в каком-то месте и все у него хорошо, просто г*вном пахнет. «Привыкнуть же можно. Ну подумаешь, пахнет. У нас в магазинах все есть, детский сад рядом. Ну, пахнет г*вном». А я не хочу нюхать запах г*вна – вот и вся разница», – разъяснил Макаревич.

Музыкант считает, что в неволе, то есть в РФ, у него совсем не было бы шансов хоть как-то влиять на ситуацию, помогать и говорить правду. Сейчас же он чувствует себя легко и свободно.

«Я не могу находиться там, где дышать нечем. Я переживаю за то, что происходит с Россией. Переживаю за то, что происходит с Украиной. Но от моих переживаний ни горячо, ни холодно. Поэтому я стараюсь помогать, как могу... Если ты хочешь делать то, что считаешь нужным, очень важно, чтобы тебе хотя бы не мешали. Как только ты попадаешь в ситуацию, где тебе не дают делать то, что ты считаешь нужным, нужно сменить место», – высказался артист.

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