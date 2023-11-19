Главная лыжница России случайно раскрыла больное место Путина 5 19.11.2023, 15:05

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И стала посмешищем в Сети.

Глава федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, комментируя отстранение РФ от международных соревнований, заявила, что это сделали, чтобы «насолить» Путину. По мнению 55-летней трехкратной олимпийской чемпионки, российский президент очень любит спорт и МОК специально делает так, чтобы главарю Кремля было неприятно.

Также Вяльбе уверена, что российские атлеты однозначно не поедут на ОИ без флага и гимна.

«Если нет, то будем выступать на Играх дружбы. К тому времени для спортсменов статус у этих соревнований будет практически на уровне Олимпийских игр. Мы не делаем альтернативу МОК, мы делаем это для того, чтобы наши спортсмены не чувствовали себя ущемленными. Сейчас ведь это даже не наказание спортсменов, это наказание президента нашей страны. Все прекрасно знают, как он относится к спорту, и пытаются надавить на больное. Мы должны все это выдержать», - заявила Вяльбе в эфире Youtube-канала «РТС Новости Хакасия».

Также чиновница сделала стандартное заявлением о том, что санкции якобы России лишь на пользу.

«Мне кажется, если бы наша страна, начиная с 2016 года, когда нас первый раз отправили без флага и без гимна на Олимпиаду, встала бы в позу и сказала бы «нет», то, может быть, и сейчас была бы другая ситуация. Люди всегда смотрят: а, ну если они на это согласились, то прекрасно, можно и дальше, дальше, дальше. Все эти санкции – они нас только делают крепче. Это реально так. Мы становимся более сплоченными», – подытожила Вяльбе.

Такое интервью главы ФЛГР вызвало бурную реакцию в интернете. Болельщики высмеяли лизоблюдство Вяльбе.

«Надо скинуться президенту на утешение. Предлагаю поднять НДС ещё на 2%», «Ага.. виноват у вас всегда Обама, а козни плетут исключительно против Путина. ЛА - логика амебы (( Предела глупости Вяльбе просто нет, а она никак не успокоится….», «Спортсмены без международных стартов, но страдает президент. Что она несет? Что за невменяемая женщина?», «Вяльбе в следующий раз пусть лучше думает прежде чем выдавать государственные тайны, вот так легко выдала слабое место», - написали россияне.

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