В белорусском агрогородке продают коттедж по баснословной цене 7 19.11.2023, 15:15

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Что в нем особенного?

Двухэтажный коттедж с гаражом общей площадью 653 кв. м (жилая площадь — 170 кв. м) с бассейном, мебелью, бытовой техникой продается в агрогородке Столовичи Барановичского района. Объявление размещено на сайте «Куфар.Недвижимость».

На полу первого этажа выложена исключительно испанская и итальянская плитка, в спальнях — качественный ламинат высокой прочности, говорится в объявлении.

В коттедже три санузла, есть большая терраса и spa-зона: бассейн площадью в несколько комнат — 42 кв. м и сауна.

На втором этаже — 5 спален и кабинет.

Участок — 15 соток, на воротах — звонок с видеонаблюдением.

Цена коттеджа — 1,27 млн рублей (около 400 тысяч долларов).

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