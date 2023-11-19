Украинские партизаны совершили вылазку на базу спецполка РФ в Москве
- 19.11.2023, 15:22
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Найдены уязвимые места.
Украинские партизаны проникли на территорию базы 107-го специального моторизованного полка в Москве. Им удалось выявить слабые места в охране объекта.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».
«Атеш» нашел слабые места вокруг территории 107-го специального моторизованного полка в Москве», - говорится в сообщении.
В частности, агентам удалось выяснить слепые зоны видеокамер, размещение штаба и складов, время смены дежурной смены на КПП и маршруты патрулирования караула 107-го специального моторизованного полка внутренних войск (в/ч 3747).