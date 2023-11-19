России указали на ее настоящее место в мире 2 19.11.2023, 15:31

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Китайско-американские отношения будут важнейшим треком планетарного развития.

Украинский аналитик Петр Шевченко в интервью Radio NV, комментируя переговоры президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина, констатировал, что их отношения важнейшие для развития мира в ближайшие десятилетия, а место России — на периферии.

«Китайско-американские отношения будут важнейшим треком планетарного развития как минимум в первой части ХХІ века. А что касается Российской Федерации. Ну да, если Китай и США создают такую глобальную биполярность, то Российская Федерация будет частью мультиполярной периферии», — заявил Шевченко в эфире Radio NV.

Ранее пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что переговоры президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина не изменили позицию Пекина относительно войны России против Украины.

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