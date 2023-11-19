Минчанин сломал ногу незнакомцу, который мешал ему пройти

Минчанин сломал ногу незнакомцу, который мешал ему пройти6
- 19.11.2023, 15:38
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Решение суда удивило.
В Минске судили 35-летнего мужчину, которого обвиняли в причинении телесного повреждения по неосторожности: он толкнул на улице незнакомца, якобы стоявшего на пути, и сломал ему ногу. «Минск-Новости» узнали в прокуратуре, как его наказали.
Как-то вечером в Курасовщине молодой минчанин отправился в магазин. Во дворе на ул. Кижеватова он встретил приятеля и разговорился с ним. Мимо парней проходил пьяный незнакомец, который толкнул одного из них и стал высказывать претензии, что ему мешают пройти. Началась потасовка.
Прохожий был в солнцезащитных очках, и молодой человек потянулся к ним, чтобы снять, как вдруг почувствовал сильный удар в скулу, а потом по ноге. Парень упал, а злоумышленник ушел.
Потерпевшему вызвали скорую помощь, его госпитализировали с переломом ноги. Согласно заключению эксперта, мужчине причинены менее тяжкие телесные повреждения по признаку длительного расстройства здоровья на срок не более четырех месяцев. Он обратился в милицию.
Личность подозреваемого установили быстро, в отношении него возбудили уголовное дело. Вину в инкриминируемом преступлении мужчина не признал.
В прокуратуре рассказали, что обвиняемый работает водителем в частной компании, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Суд признал его виновным в причинении менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности (ст. 155 УК) и назначил наказание в виде месяца ареста.
Приговор еще не вступил в силу.