«Люди подходили со словами: вас точно Бог послал» 19.11.2023, 15:53

2,618

Как белорусы вложили $30 тысяч в восстановление древней католической часовни.

Однажды во время путешествия по Беларуси минский бизнесмен и блогер Александр Анюков обнаружил в деревне Тейки старую часовню, когда-то принадлежавшую роду Вишневских. Выбросить ее из головы он так и не смог и решил восстановить. Как оказалось, мужчина был не первым, кто пытался реанимировать всеми позабытую каплицу. Историю о том, как белорусы больше десяти лет восстанавливали старинное строение, рассказал Onliner.

Случайности не случайны

Три года назад владелец небольшого бизнеса по продаже автозапчастей Александр Анюков начал путешествовать по Беларуси.

— Мы с другом случайно оказались в Логойске. Прошли его пешком вдоль и поперек и подумали: «Ну какой крутой город, много исторических мест, почему мы не были здесь раньше?» Мне стало стыдно, что я толком ничего не знаю про нашу страну. Мы стали ездить по разным уголкам Беларуси, знакомиться с новыми людьми.

Одно из таких путешествий привело минчанина в деревню Тейки. Жарким летним днем он сидел в офисе и размышлял, куда бы двинуться после работы — домой не хотелось. Решил прокатиться в сторону Ракова. По дороге он увидел каплицу, торчащую посреди кладбища.

— Еду и думаю, какая же классная капличка. Примерно через 3 километра разворачиваюсь и возвращаюсь обратно. У одной из могил сидит бабушка. Мы с ней раззнакомились. Оказалось, ее зовут Лидия Николаевна, она перебралась сюда 50 лет назад. И вот уже 20 лет приходит на кладбище к своему мужу. Но с каждым годом это дается ей все сложнее и сложнее…

«Вот бы кто покосил здесь», — как бы невзначай проронила пенсионерка. Дважды повторять не пришлось: через неделю, вооружившись парой косилок, Александр со своим товарищем расправились с кладбищенской травой.

— Я заглянул в саму часовню и увидел стройматериалы. Посмотрел на дату изготовления — 2018 год. Получается, они больше двух лет пролежали без дела. Мне стало любопытно, кто же ее восстанавливал и почему все резко оборвалось. Я опубликовал пост о каплице в своем блоге, и через неделю мне на почту пришло письмо от некоего Юрия Бойко. Как выяснилось, именно он своими силами реставрировал здание, но пять лет назад нашел работу за границей и переехал. «Не хотите продолжить мое начинание?» — спросил он. Естественно, я согласился.

История Юрия была чем-то схожа с историей Александра. Он жил недалеко, в деревне Аксаковщина, и однажды тоже решил прокатиться по близлежащим дорогам. Краем глаза заметил развалины какого-то фамильного склепа: ни крыши, ни окон у здания не было, стены из бутового камня, цемента и кирпича просто крошились. Но даже в этом разрушенном состоянии место показалось мужчине красивым. Однако дальше восхищения с ноткой горечи дело могло и не пойти, если бы не стечение обстоятельств.

— Юрий работал мебельщиком и через пару дней встретился с очередным заказчиком, чтобы сделать замеры. Тот как раз восстанавливал какой-то католический костел. Юрий вдохновился этим примером и стал реставрировать каплицу в Тейках. Если бы не он, этого здания сейчас бы просто не существовало.

Хотя по документам часовня до сих пор находится где-то в небытии: объект нигде не зарегистрирован.

— Территория кладбища считается абсолютно пустой. Она принадлежит местному ЖКХ. В свое время его начальник дал устное согласие на реконструкцию: «Делайте что хотите, только нам не мешайте. Тогда и мы мешать вам не будем».

Восстановлением Юрий занялся еще в 2008 году. Самым первым этапом было возведение крыши: без нее стены продолжили бы намокать и трескаться. После этого мужчина укрепил их изнутри, затем вставил деревянные окна, залил стяжку и положил плитку на полу (фундамент сохранился еще с давних времен)… Параллельно возводил фронтон, но закончить с ним не успел. Дальнейшее восстановление легло на плечи Александра.

— Вместе с товарищем мы консультировались с реставратором Брестской крепости Сергеем Круком. Он детально рассказал, как все делать правильно. Фотографий из прошлого мы так и не нашли (самая ранняя датирована 2008 годом, ее сделал сам Юрий), так что решили не мудрить и ничего лишнего не придумывать. Так мы обновили наружные колонны из кирпича, достроили передний и задний фронтоны с башенками, заштукатурили и покрасили каплицу внутри и снаружи. Последнее, что осталось, — залить новый фундамент для крыльца и расставить на нем каменные плиты. И можно наконец выдохнуть.

Хоть Александр и восстанавливал каплицу вместе со своим другом, не надеясь на поддержку других людей, окружающие тоже стали подтягиваться: кто-то принес строительные леса, кто-то помог перевезти инструменты.

— Люди подходили со словами «вас точно Бог послал». Сосед Виталий, купивший дом напротив, теперь благодарит нас за потрясающий вид из окна. Хотя раньше сомневался в покупке участка прямо напротив кладбища. А Лидия Николаевна, к которой мы каждый раз заходили на чай, очень просила закончить реставрацию побыстрее. Говорила: «Я скоро умру, буду лежать тут и смотреть на нее». Как будто что-то предчувствовала: не так давно она тяжело заболела. Хорошо, что мы успели все доделать.

В спасение часовни было вложено не только много сил и времени, но и денег — на все про все энтузиасты потратили около 30 000 долларов. Следующий шаг — зарегистрировать здание, признать его историко-культурной ценностью и передать Раковскому приходу. Как оказалось, это не так просто: об истории этого места практически ничего не известно.

Скрытое нераскрытое

— Когда я только-только занялся реконструкцией, то объездил все ближайшие деревни в поисках старожилов, которые могли бы что-то рассказать об этой каплице и тех, кто был в ней погребен. Но никто ничего не знал.

Однажды на кладбище появилась женщина по имени Антонина. Увидев крепких мужчин, увлеченных работами на крыше, она с ними заговорила. Оказалось, женщина является потомком рода Вишневских.

— У нее сохранилась фотография Антония Вишневского, похороненного в часовне. Для нас это была невероятная удача! Она рассказала, что Антоний, вопреки воле семьи, женился на обыкновенной домработнице (хотя сам был довольно богатым человеком).

К сожалению, это практически вся информация о роде Вишневских. Известно только, что у Антония было две сестры, обе — бездетные. Жила семья в усадьбе — ее руины можно найти примерно в полутора километрах от фамильного склепа, в самой гуще леса.

— В архивах я наткнулся на карту, где было указано местоположение имения. Сейчас от него практически ничего не осталось. Видно, что и черные копатели поработали — много ям. Да и на тематических форумах находил информацию, что в свое время сюда наведывалось много заинтересованных.

Территория, принадлежавшая Вишневским, называлась то ли Бордзынью, то ли Юрздовкой и упоминалась в документах еще в 1567 году. Семья выкупила ее уже в XIX веке у другого зажиточного рода — Володковичей. Они, к слову, первыми возвели на кладбище каплицу — правда, она была из сосны, поэтому, наверно, и сгорела. В 1884 году уже Игнатий Вишневский, отец Антония, построил всего в паре метров новую, уже каменную часовню для себя и своих близких.

— Раньше здесь была красивая аллея из деревьев, ворота из бута. Местные рассказывали, что из раковского костела на Троицу выдвигался крестный ход: ксендз нес с собой деревянную икону, за ним шли прихожане, и потом они вместе молились в часовне. На кладбище накрывались большие столы, люди гуляли, выпивали. Было бы здорово когда-нибудь восстановить этот обряд!

К сожалению, это все, что Александру удалось раскопать о Вишневских за эти годы: в архивах так много людей с такой фамилией, что понять, какие именно обитали в этих краях, пока не представляется возможным.

— Пока долгие годы здание стояло заброшенным, его разграбили — даже кости умерших исчезли, хотя они были погребены в саркофагах под землей. Кто-то сорвал фигуру Иисуса с креста на фасаде склепа. Сохранилась только рука.

Разобраться предстоит не только с историей каплицы, но и с другими могилами. В следующем году минчанин планирует поднять старые надгробные камни, выписать все фамилии и создать список тех, кто был здесь похоронен.

— Может, получится разыскать родственников и узнать что-нибудь новое! Чем быстрее мы доберемся до истины, тем скорее здание обретет новую жизнь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».