По возможностям Путина нанесен колоссальный удар 1 Альфред Кох

19.11.2023, 15:59

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Альфред Кох

Появились хорошие новости.

Прошел один год и двести шестьдесят шесть дней войны. На картах ISW сегодня никаких изменений нет, кроме небольшого продвижения россиян к северу от Авдеевки. И в этой замершей линии фронта нет ничего удивительного, поскольку война стала позиционной. Впрочем, это уже банальность…

Но есть и хорошие новости. Сегодня глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец, кстати) дал ясно понять, закон о помощи Украине обязательно будет принят. Причем довольно быстро.

По словам Маккола, «в принципе нет вариантов», что помощь Украине не будет одобрена Конгрессом. «Это очень важно», – подчеркнул он. При этом конгрессмен отметил, что спикеру Палаты представителей, его коллеге-республиканцу Майку Джонсону, будет непросто провести этот законопроект, поскольку часть радикально настроенных республиканцев требуют от демократов серьезных изменений в иммиграционной политике США (прежде всего на границе с Мексикой) в обмен на их поддержку Украины.

На это тут же отреагировал лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, который пообещал, что закон о помощи Украине, Израилю и Тайваню будет вынесен на голосование в пакете с соглашением о пограничной политике. Он также заявил, что все это произойдет сразу после Дня Благодарения (то есть после четверга, 23 ноября). Таким образом можно надеяться, что Украина получил желанное решение о помощи еще до нового года.

Держим пальцы крестиком: следующая неделя может стать решающей в этом важном для Украины вопросе. Если помощь будет выделена, то это будет совсем другое дело и надежда на радикальное изменение ситуации на фронте в пользу Украины снова будет иметь хоть какие-то основания.

Но есть и другие хорошие новости. На этот раз – из Европы. EC планирует поручить Дании инспектировать и при необходимости блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. Об этом сообщает в среду, 15 ноября, газета The Financial Times (со ссылкой на три источника, знакомые с переговорами в Брюсселе).

Речь идет о танкерах, следующих через датские проливы без западной страховки. Ее отсутствие в соответствии с законом позволяет странам ЕС проверять и при необходимости блокировать суда, которые могут представлять угрозу для экологии.

Как отмечает FT, около 60 процентов морских поставок российской нефти осуществляется из балтийских портов России, и весь этот объем проходит через территориальные воды Дании.

Это решение тем более эффективно, что не требует никаких денег ни от ЕС, ни от США, но при этом наносит удар колоссальной силы по возможностям Путина финансировать войну в тех объемах, которые он запланировал.

Если, к тому же, Украина возобновит свои летние атаки на порты Новороссийска и Туапсе, то удар по российскому бюджету будет еще сильнее, поскольку почти весь остальной морской экспорт России осуществляется через эти порты.

Китайская труба (ВСТО), железнодорожные перевозки и все прочие экспортные варианты составляют едва ли 20% от общего объема российского нефтяного экспорта и без балтийского и черноморского маршрутов не смогут удовлетворить военные амбиции Путина.

Такая стратегия выглядит вполне логично: если у тебя нет возможности финансировать войну в тех же объемах, что и противник, то разумнее снизить возможности противника, а не снимать с себя последние портки. Тем более, что даже сняв их, ты все равно до него не дотянешься.

Надеюсь, я поднял вам настроение? Ну не знаю… Во всяком случае меня все эти новости порадовали…

Сегодня газета The Washington Post опубликовала статью Байдена, в которой он сказал, что военная помощь Украине - это инвестиция в безопасность США и способ не дать этому конфликту распространиться и вовлечь в него США.

Он написал: «Из опыта двух мировых войн прошлого века мы знаем, что, когда агрессия в Европе остается без ответа, кризис не угасает сам по себе. Он напрямую вовлекает Америку. Вот почему наша поддержка Украины сегодня – это инвестиция в нашу собственную безопасность. Это предотвращает более широкий конфликт завтра.

Альфред Кох, t.me

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