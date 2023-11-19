У истории с задержанием бывших топ-менеджеров «Балтики» в России обнаружился белорусский след 19.11.2023, 16:11

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Фото: Reuters

Подробности.

На прошлой неделе в России были задержаны, а потом арестованы бывшие топ-менеджеры «Балтики» Денис Шерстенников и Антон Рогачевский. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Причиной стало подозрение в передаче иностранным компаниям, связанным с Сarlsberg, прав на пивные бренды. Одна из этих компаний зарегистрирована в Беларуси, пишет Office Life.

Версию следствия по этому делу изложил Forbes. В частности, утверждается, что фигуранты и неустановленные соучастники «путем обмана приобрели в пользу компаний „Карлсберг Казахстан“ и „Виста БиУай Ко“ принадлежащее ООО «ПК „Балтика“» право интеллектуальной собственности». Это право давало «Балтике» возможности экспортировать продукцию в некоторые страны СНГ. Срок действия права — до 2042 года. Этим, по версии следствия, фигуранты нанесли ущерб как пивоваренной компании «Балтика», так и Российской Федерации.

Office Life узнал, что это за компании. «Карлсберг Казахстан» работает на рынке Казахстана с 1998 года, с 2008-го она входит в Сarlsberg Group.

«Виста БиУай Ко» зарегистрирована в Минске, ее сферой деятельности значится «аренда и лизинг продуктов интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме объектов авторского права».

Как писал «Коммерсантъ», компания «Балтика» еще в октябре подала иск к «Виста БиУай Ко», а также к некоторым другим, связанным с Сarlsberg Group компаниям. В частности, в иске к белорусской компании «Балтика» требует признать недействительным лицензионный договор.

Источники издания отмечают, что передача прав другим компаниям могла быть связана как с подготовкой к продаже российского бизнеса Сarlsberg, так и с попыткой сохранить часть брендов до лучших времен.

Согласно материалам с сайта Арбитражного суда, рассмотрение дела должно было состояться 17 ноября в Санкт-Петербурге, однако судебное разбирательство отложили, следующее заседание назначено на 15 декабря 2023 года.

Издание «Фонтанка» также обратило внимание, что один из фигурантов дела о пивных брендах — Денис Шерстенников — некоторое время работал в Беларуси. С 2013 по 2017 год он возглавлял пивоваренную компанию «Аливария». Как сказано на сайте компании, «в этот период бизнес расширился: было получено право представлять продукцию компаний Carlsberg Group в Беларуси». По продажам компания заняла больше четверти рынка, а в ее портфеле появились в том числе бренды Carlsberg, Tuborg, Holsten, Zatecky Gus, «Балтика» и др.

С чего началось дело о пивных брендах

Весной 2022 года датская компания Сarlsberg Group заявила, что покинет Россию и продаст местный бизнес.

Этим летом сделка вышла на финальную стадию, но потенциальный покупатель не назывался. 17 июля президент России Владимир Путин подписал указ, по которому доля датчан в «Балтике» перешла государству — во временное управление Росимущества. Через некоторое время «Балтику» вместо Шерстенникова возглавил Таймураз Боллоев (он руководил пивоваренной компанией в 90-е годы).

Как утверждает следствие, права на пивные бренды были переданы иностранным компаниям до подписания этого указа.

В октябре компания Сarlsberg Group расторгла лицензионные соглашения с Россией, которые позволяют производить и продавать международные и локальные бренды. «Балтика» пытается оспорить это в судах.

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