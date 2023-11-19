До +1 градуса ожидается в Беларуси в понедельник 19.11.2023, 16:24

Будет облачная с прояснениями погода.

На отдельных участках дорог республики в понедельник, 20 ноября, ожидается гололедица. Местами мокрый снег, ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачная с прояснениями погода. Местами, а днем по юго-западу страны, выпадут осадки: снег, мокрый снег, днем с дождем. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидается слабый туман. Местами образуется слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, восточный слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью будет от минус 3 до минус 8 градусов, при прояснениях от минус 9 до минус 12 градусов, по юго-западу — от 0 до минус 2. Днем столбик термометра покажет от минус 5 до плюс 1 градуса. Атмосферное давление будет падать.

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