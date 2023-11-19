В ВСУ назвали одну из своих приоритетных задач на зиму 19.11.2023, 16:31

Украинские воины попытаются отбить у оккупантов желание воевать.

Одна из приоритетных задач Вооруженных сил Украины на эту зиму – перерезать логистические пути российских оккупантов. Об этом начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал 19 ноября в эфире национального телемарафона, который транслирует в YouTube канал «Рада».

«Наша главная задача, чтобы все происходящее сейчас помогало украинским Вооруженным силам и, наоборот, приносило вред российским оккупантам. Конечно, будем пытаться перебить их логистические пути, их поставки. Для того чтобы они были голодны, холодны и желания у них воевать не было», – сказал Фитьо.

В то же время он отметил, что серьезной угрозой для украинской армии являются российские беспилотники. В связи с этим еще одна задача сил обороны – это уничтожение вражеских операторов БПЛА.

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