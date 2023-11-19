В Антарктиде впервые в истории приземлился пассажирский самолет Boeing 787 19.11.2023, 17:02

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Видеофакт.

В Антарктиде приземлился пассажирский Boeing 787, рассчитанный более чем на 300 человек. Это самый большой пассажирский самолет, когда-либо садившийся на ледяном континенте, сообщает Sky News.

Boeing 787 Dreamliner успешно приземлился на аэродроме Тролль вечером 15 ноября. Это самый большой пассажирский самолет, когда-либо прилетавший в Антарктиду: он рассчитан на более 300 человек.

Впрочем, на этот раз на его борту находились всего 45 исследователей и сотрудников Норвежского полярного института, а также 12 тонн научного оборудования.

Директор института Камилла Брекке уже назвала приземление самолета «крупной операцией и важной вехой в развитии воздушного сообщения на Земле Королевы Мод».

— Посадка такого большого самолета открывает совершенно новые возможности для логистики, что также поможет норвежским исследованиям в Антарктиде, — добавила она.

Исследователи говорят, что ежегодно отправляют на ледяной континент до 10 самолетов разного размера, но возможность организовать полеты на гораздо более крупных самолетах может сократить количество необходимых рейсов.

— Самое главное — это экологические выгоды, которые мы можем получить, используя для Тролля большие и современные самолеты этого типа. Это может помочь снизить общий объем выбросов и воздействие на окружающую среду Антарктиды, — отметила Брекке.

К слову, сам аэродром Тролль представляет собой замерзшую полосу голубого льда длиной 3000 метров. Он работает только с октября по март — то есть в то время, когда в Южном полушарии длится лето.

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