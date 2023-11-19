Мбаппе быстрее Месси и Роналду забил 300 голов за карьеру 19.11.2023, 17:17

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Французский футболист назвал свое достижение «смешным».

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе в матче квалификации Евро-2024 с Гибралтаром оформил 17-й хет-трик и достиг отметки в 300 голов за карьеру.

Французы одержали крупнейшую победу в истории, разгромив Гибралтар со счетом 14:0.

Мбаппе смог достичь отметки в 300 мячей до 25-летия, чего не удалось в свое время ни Криштиану Роналду, ни Лионелю Месси.

У Мбаппе 46 голов в 74 матчах за сборную Франции — это третий результат в истории команды, больше только у Тьерри Анри (51) и Оливье Жиру (56).

Форвард ПСЖ при этом назвал свое достижение «смешным».

«Есть игроки, которые забили за карьеру 800 или 850 голов. 300 — просто смешно. Я должен продолжать дальше и играть еще лучше за клуб и сборную», — цитирует Мбаппе Goal.com.

Роналду в сентябре стал первым игроком, забившим 850 голов за карьеру. У Месси 821 мяч.

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