Глава МИД Латвии захотел стать генсеком НАТО 1 19.11.2023, 17:29

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Кришьянис Кариньш

Фото: LETA

Он стал вторым высокопоставленным политиком из стран Балтии, проявившим интерес к должности.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш хочет присоединиться к числу претендентов на пост секретаря НАТО Йенса Столтенберга, став вторым высокопоставленным политиком из стран Балтии, проявившим интерес.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Если Латвия решит выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря, то доктор Кришьянис Кариньш готов присоединиться к конкурсу», - говорится в заявлении Кариньша.

58-летний Кариньш подал в отставку с поста премьер-министра в августе, когда его партия пыталась сформировать новое правительство.

В заявлении также говорится, что он предложит «внести вклад в работу альянса благодаря своему опыту руководства в качестве премьер-министра, четкому пониманию угрозы со стороны России, твердой позиции по Украине и проверенному опыту достижения международного консенсуса».

Йенс Столтенберг уже восьмой год руководит НАТО, начиная с 2014 года. Его срок заканчивался в конце сентября 2022 года, однако из-за полномасштабного вторжения России в Украину его полномочия продлили еще на год.

В феврале он заявил что не будет просить о продлении своего контракта, но страны НАТО просили его остаться, поскольку не смогли договориться о кандидате на пост генсека.

После ухода с поста Столтенберг планирует возглавить Центральный банк Норвегии.

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что заинтересована в посту генерального секретаря НАТО. Это желание политик объясняет, в частности, войной России против Украины.

При этом в конце октября премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что был бы заинтересован в том, чтобы сменить Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО.

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