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30-летнего мужчину нашли мертвым в лесу под Мяделем

  • 19.11.2023, 17:39
  • 2,662
30-летнего мужчину нашли мертвым в лесу под Мяделем
Фото: Belsat.eu

Основная версия — суицид.

В лесу между курортным поселком Нарочь и одноименным агрогородком днем 18 ноября мядельские милиционеры обнаружили погибшим 30-летнего мужчину, который пропал днем ранее. Предварительная и главная версия причины смерти — суицид, сообщает Kraj.by.

По словам старшего оперуполномоченного отделения уголовного розыска криминальной милиции Мядельского РОВД Андрея Кайко, погибший жил в курортном поселке Нарочь вместе с бывшей женой и своим четырехлетним ребенком. У мужчины были проблемы со здоровьем.

В пятницу, 17 ноября, житель поселка ушел из дома в неизвестном направлении и около 14.00 перестал выходить на связь. С собой он взял портфель, паспорт и банковскую карту. Милиция начала поиски.

Тело нашли в лесу около полудня 18 ноября. Видимых следов насильственной смерти на нем не обнаружено. Следственный комитет проводит проверку, смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

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