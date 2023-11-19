Марш солидарности с народом Израиля прошел в центре Варшавы 19.11.2023, 18:15

Участники марша требовали освобождения находящихся в плену у ХАМАС заложников.

Марш солидарности с народом Израиля с требованием освобождения заложников, похищенных террористами ХАМАС, прошел в центре Варшавы

Посол Израиля в Польше Яков Ливне принял участие в марше солидарности.

В акции также принимали участие граждане Польши, Израиля, Беларуси и Украины.

Напомним, в начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков «Железные мечи».

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным израильской стороны, в плену у ХАМАС находятся 239 человек.

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