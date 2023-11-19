Украинские артиллеристы уничтожили зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1» на Херсонщине

Украинские артиллеристы уничтожили зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1» на Херсонщине4
- 19.11.2023, 18:41
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Видеофакт.
Украинской аэроразведкой в Каховском районе Херсонской области был обнаружен российский зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1». После передачи разведкой координат по целям метко отработала наша артиллерия – оставив врага без средства ПВО в данном секторе. Стоимость российской техники – около 15 миллионов долларов.
Видео уничтожения вражеской техники в телеграм-канале «Бутусов Плюс».