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Украинские артиллеристы уничтожили зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1» на Херсонщине

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  • 19.11.2023, 18:41
  • 2,084
Украинские артиллеристы уничтожили зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1» на Херсонщине

Видеофакт.

Украинской аэроразведкой в Каховском районе Херсонской области был обнаружен российский зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1». После передачи разведкой координат по целям метко отработала наша артиллерия – оставив врага без средства ПВО в данном секторе. Стоимость российской техники – около 15 миллионов долларов.

Видео уничтожения вражеской техники в телеграм-канале «Бутусов Плюс».

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