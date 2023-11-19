NBC: В Конгрессе надеются одобрить дополнительную помощь Украине и Израилю до Рождества 19.11.2023, 19:15

Лидер сенатского большинства дал понять, что принятие помощи будет для него одним из главных приоритетов.

Лидеры Конгресса США надеются до конца года принять дополнительный пакет мер по оказанию помощи Украине и Израилю.

Об этом сообщает NBC News.

Амбициозные сроки подразумевают достижение соглашения, удовлетворяющего запросам Министерства обороны США на финансирование помощи зонам конфликтов, и одновременную разработку иммиграционного пакета, который не только обеспечит ресурсы на охрану границ, но и включит в себя ряд изменений в политике, чтобы успокоить консерваторов и не оттолкнуть прогрессивных демократов.

Палата представителей США, возглавляемая республиканцами, уже приняла законопроект о помощи Израилю, однако он включает значительные сокращения налоговой службы и исключает гуманитарную помощь — оба пункта Белый дом и сенатские демократы считают неприемлемыми. Вопрос заключается в том, как будет проходить следующий этап переговоров.

Лидеры Сената, как республиканцы, так и демократы, считают, что наилучший путь к разработке закона, имеющего шансы пройти обе палаты и получить подпись президента Джо Байдена, скорее всего, будет пролегать через Сенат, где есть возможность для двухпартийных переговоров.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер дал понять, что принятие дополнительной помощи будет для него одним из главных приоритетов в период между Днем благодарения и Рождеством.

«Я знаю, что обе стороны искренне заинтересованы в одобрении помощи Израилю и Украине, а также в оказании помощи невинным мирным жителям Газы. Поэтому я надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению, даже если ни одна из сторон не получит всего, на чем настаивает. Но мы будем работать над этим немедленно, когда вернемся после Дня благодарения», - заявил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».