В Верхнедвинском районе судят чиновника, который ранее активно поддерживал режим
- 19.11.2023, 19:29
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Он занимал в районе ряд руководящих должностей.
Авторы телеграм-канала «Витебск, я гуляю!» заметили, что в Верхнедвинском районном суде должны судить Владимира Геннадьевича Кузнецова, ранее занимавшего в районе ряд руководящих должностей.
Так, в свое время Владимир Кузнецов руководил Верхнедвинским государственным районным унитарным производственным предприятием ЖКХ и Коммунальным производственным сельскохозяйственным предприятием «Освейский» (ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод»).
Будучи руководителем, Кузнецов активно выступал в поддержку режима Лукашенко: был задействован в информационно-пропагандистских группах райисполкома, а также позировал для районки как участник досрочного голосования на «конституционном референдуме» в 2022 году.
Теперь же мужчина предстал перед местным судом по обвинению по ст.424 ч. 2 УК РБ (злоупотребление властью или служебными полномочиями).