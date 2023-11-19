Какие сборные уже пробились на чемпионат Европы по футболу
- 19.11.2023, 20:10
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В нем примут участие 24 команды.
Континентальное первенство пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. В нем примут участие 24 команды.
Сборная Германии, как хозяйка турнира, автоматически получила пропуск на Евро-2024. Остальные 23 участника квалифицируются после отборочных поединков.
13 октября сразу три команды гарантировали себе участие в чемпионате Европы — это Франция, Бельгия и Португалия.
15 октября еще три сборные оформили путевки на Евро-2024 — это Испания, Шотландия и Турция.
16 октября вышла на континентальный чемпионат Австрия.
17 октября путевку на чемпионат Европы завоевала сборная Англии, которая выступает в одной группе с Украиной.
16 ноября участником Евро-2024 стали сборные Венгрии и Словакии.
17 ноября пробились на европейское первенство Албания и Дания.
18 ноября стало известно, что на чемпионате Европы сыграют Румыния, Швейцария и Нидерланды.
19 ноября вышла на Евро-2024 Сербия.
Группа A: Испания, Шотландия.
Группа B: Франция, Нидерланды.
Группа C: Англия
Группа D: Турция
Группа E: Албания
Группа F: Бельгия, Австрия.
Группа G: Венгрия, Сербия.
Группа H: Дания
Группа I: Румыния, Швейцария.
Группа J: Португалия, Словакия.
Всего по итогам отборочного турнира определится 20 участников Евро-2024. Еще три сборные получат путевки на чемпионат Европы после матчей плей-офф, которые пройдут следующей весной. В них сыграют 12 команд, которые будут определены по результатам Лиги наций-2022/23.