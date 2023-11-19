Какие сборные уже пробились на чемпионат Европы по футболу 19.11.2023, 20:10

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В нем примут участие 24 команды.

Континентальное первенство пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. В нем примут участие 24 команды.

Сборная Германии, как хозяйка турнира, автоматически получила пропуск на Евро-2024. Остальные 23 участника квалифицируются после отборочных поединков.

13 октября сразу три команды гарантировали себе участие в чемпионате Европы — это Франция, Бельгия и Португалия.

15 октября еще три сборные оформили путевки на Евро-2024 — это Испания, Шотландия и Турция.

16 октября вышла на континентальный чемпионат Австрия.

17 октября путевку на чемпионат Европы завоевала сборная Англии, которая выступает в одной группе с Украиной.

16 ноября участником Евро-2024 стали сборные Венгрии и Словакии.

17 ноября пробились на европейское первенство Албания и Дания.

18 ноября стало известно, что на чемпионате Европы сыграют Румыния, Швейцария и Нидерланды.

19 ноября вышла на Евро-2024 Сербия.

Группа A: Испания, Шотландия.

Группа B: Франция, Нидерланды.

Группа C: Англия

Группа D: Турция

Группа E: Албания

Группа F: Бельгия, Австрия.

Группа G: Венгрия, Сербия.

Группа H: Дания

Группа I: Румыния, Швейцария.

Группа J: Португалия, Словакия.

Всего по итогам отборочного турнира определится 20 участников Евро-2024. Еще три сборные получат путевки на чемпионат Европы после матчей плей-офф, которые пройдут следующей весной. В них сыграют 12 команд, которые будут определены по результатам Лиги наций-2022/23.

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