Леонард Блаватник решил инвестировать сотни миллионов в медиабизнес 19.11.2023, 20:24

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Леонард Блаватник

Forbes оценивает его состояние в $30,1 млрд.

Американский бизнесмен, выходец из СССР Леонард Блаватник (Forbes оценивает его состояние в $30,1 млрд) намерен инвестировать сотни миллионов фунтов стерлингов в телевидение, кино и театр, рассказал Financial Times глава Access Entertainment, основателем которой является Блаватник, Дэнни Коэн.

Блаватник «по настоящему любит искусство и индустрию развлечений» и Access Entertainment рассмотрит возможность более крупных приобретений в Голливуде, сказал топ-менеджер, отметив, что компания уже приобрела в 2011 году Warner Music Group за $3,3 млрд.

Коэн начал управлять Access Entertainment (подразделение Access Industries Блаватника, которое специализируется на индустрии развлечений) в 2016 году и с тех пор сформировал портфель инвестиций в кино, игры, театр и соцсети, отмечает FT. В прошлом он работал на Би-би-си и Channel 4, где руководил производством таких шоу, как «Доктор Кто» и «Танцы со звездами».

Теперь Access Entertainment, в частности, намерена рассмотреть инвестиции в голливудские студии, некоторые из которых испытывают трудности с долговым бременем и должны сосредоточиться на увеличении прибыли. Акции Warner Bros. Discovery (среди ее активов, например, HBO и CNN) резко упали в этом месяце после того, как конгломерат назвал «маловероятным» достижение целей по погашению долга на фоне растущих процентных ставок, обращает внимание издание.

Коэн отметил, что Access Entertainment и раньше присматривалась к студиям, но тогда цены были слишком высокими. Блаватник, указывает FT, в 2010 году был связан с заявкой на приобретение Metro-Goldwyn-Mayer.

Традиционная отрасль кино и телевидения была разделена между относительно небольшим числом крупных компаний и столкнулась с проблемами при переходе к цифровой дистрибуции, что делает некоторые потенциальные сделки менее привлекательными, сказал Коэн. По его словам, в центре внимания будут инвестиции в творцов — частных лиц, которые создают контент для таких платформ, как YouTube.

Access Entertainment уже владеет долей в Spotter — компании стоимостью более $1 млрд, сотрудничающей с блогерами и поддерживающей таких авторов, как MrBeast (свыше 200 млн подписчиков на YouTube). Также компания стремится увеличить инвестиции в Южную Корею. «Вероятно, нет другой неанглоязычной страны, которая добилась бы такого успеха в музыке, кино, телевидении и технологиях», — сказал Коэн.

Access Entertainment уже владеет долей в разработчике мобильных игр Tripledot, а также приобрела пакет акций скандинавской игровой компании Portal One.

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