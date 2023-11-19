Видеофакт: «Хава нагила» в центре Варшавы 19.11.2023, 20:34

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Известную еврейскую песню исполнили участники марша солидарности с народом Израиля.

Марш солидарности с народом Израиля с требованием освобождения заложников, похищенных террористами ХАМАС, прошел в центре Варшавы.

Участники марша исполнили известную еврейскую песню «Хава нагила».

Хава нагила (ивр. הָבָה נָגִילָה «давайте возрадуемся») — еврейская песня, написанная в 1918 году собирателем фольклора Авраамом Идельсоном на хасидскую мелодию. Автор музыки к песне неизвестен, однако считается, что она была написана неким клезмером не ранее середины XIX века (касаемо же его происхождения считается, что родился он в Восточной Польше). Эту песню исполняют во время еврейских праздников.

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