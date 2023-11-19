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NBC: Рейтинг Байдена упал до рекордного минимума

  • 19.11.2023, 20:44
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NBC: Рейтинг Байдена упал до рекордного минимума
Джо Байден

Серьезно «просела» поддержка президента США среди молодых людей.

Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена, который составляет телеканал NBC на основе своего национального опроса, упал до 40%. Это минимум с 2021 года, когда Байден вступил в должность.

Не одобряют работу главы государства 57% опрошенных, это рекордно высокий уровень неодобрения с момента его прихода на пост президента.

По архивным данным, которые приводит телеканал, самый высокий уровень одобрения деятельности Байдена был с 1 апреля 2021-го — 51% (неодобрение — 43%). В августе 2021-го оба показателя были примерно 50 на 50, с того момента уровень неодобрения стабильно превышает уровень одобрения.

Основная причина неодобрения на данный момент — политика президента в отношении войны Израиля и ХАМАС. Серьезно «просела» поддержка Байдена среди молодых людей (18-34): если в сентябре она была на уровне 46%, то сейчас — 31% (общий уровень одобрения в сентябре — 41%).

«Джо Байден находится на уникально «низком» этапе своего президентства, и в значительной мере, особенно среди его сторонников Байдена, это связано с тем, как американцы оценивают его внешнюю политику», — сказал социолог Джефф Хорвитт из Hart Research Associates (демократ), который участвовал в проведении опроса.

Другой организатор опроса, Билл МакИнтурфф из Public Opinion Strategies (республиканец), отметил, что не может вспомнить другой случай, когда бы события на международной арене, в которых не участвуют американские войска, так изменили политический ландшафт США. По его словам, результаты опроса «ошеломляют» тем, какое влияние на мнение о Байдене оказывает война на Ближнем Востоке.

Байден пока теряет позиции и в предвыборных опросах. Согласно опросу, который проводил CNN в конце октября — начале ноября, за Байдена готовы проголосовать 45% зарегистрированных избирателей, за его соперника, республиканца Дональда Трампа, — 49%. Опрос также показал, что большинство американцев негативно относится как к Трампу, так и к Байдену: 61% респондентов считает действующего президента проблемой, о Трампе так высказались 58% опрошенных.

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