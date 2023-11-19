NBC: Рейтинг Байдена упал до рекордного минимума 19.11.2023, 20:44

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Джо Байден

Серьезно «просела» поддержка президента США среди молодых людей.

Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена, который составляет телеканал NBC на основе своего национального опроса, упал до 40%. Это минимум с 2021 года, когда Байден вступил в должность.

Не одобряют работу главы государства 57% опрошенных, это рекордно высокий уровень неодобрения с момента его прихода на пост президента.

По архивным данным, которые приводит телеканал, самый высокий уровень одобрения деятельности Байдена был с 1 апреля 2021-го — 51% (неодобрение — 43%). В августе 2021-го оба показателя были примерно 50 на 50, с того момента уровень неодобрения стабильно превышает уровень одобрения.

Основная причина неодобрения на данный момент — политика президента в отношении войны Израиля и ХАМАС. Серьезно «просела» поддержка Байдена среди молодых людей (18-34): если в сентябре она была на уровне 46%, то сейчас — 31% (общий уровень одобрения в сентябре — 41%).

«Джо Байден находится на уникально «низком» этапе своего президентства, и в значительной мере, особенно среди его сторонников Байдена, это связано с тем, как американцы оценивают его внешнюю политику», — сказал социолог Джефф Хорвитт из Hart Research Associates (демократ), который участвовал в проведении опроса.

Другой организатор опроса, Билл МакИнтурфф из Public Opinion Strategies (республиканец), отметил, что не может вспомнить другой случай, когда бы события на международной арене, в которых не участвуют американские войска, так изменили политический ландшафт США. По его словам, результаты опроса «ошеломляют» тем, какое влияние на мнение о Байдене оказывает война на Ближнем Востоке.

Байден пока теряет позиции и в предвыборных опросах. Согласно опросу, который проводил CNN в конце октября — начале ноября, за Байдена готовы проголосовать 45% зарегистрированных избирателей, за его соперника, республиканца Дональда Трампа, — 49%. Опрос также показал, что большинство американцев негативно относится как к Трампу, так и к Байдену: 61% респондентов считает действующего президента проблемой, о Трампе так высказались 58% опрошенных.

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