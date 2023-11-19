Шайба белоруса Протаса помогла «Вашингтону» победить в НХЛ 1 19.11.2023, 20:58

Алексей Протас

Хоккеистам «Вашингтон Кэпиталз» удалось обыграть «Коламбус Блю Джекетс».

Шайба белорусского форварда Алексея Протаса помогла «Вашингтону» победить в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккеистам «Вашингтон Кэпиталз» удалось обыграть «Коламбус Блю Джекетс» во время матча регулярного чемпионата НХЛ, который состоялась в Вашингтоне. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».

Шайбы забросили на 26-й минуте Сонни Милано, на 34-й минуте отличился белорусский форвард Алексей Протас, на 34-й минуте шайбу забил нападающий Александр Овечкин, а на 54-й минуте забил Хендрикс Лапьер.