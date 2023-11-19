Генштаб ВСУ: Оккупанты перестали вести штурмы на двух направлениях 19.11.2023, 21:04

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Силы обороны Украины удерживают позиции на левобережье Днепра.

Российские оккупационные войска в войне против Украины в течение суток 19 ноября безуспешно вели штурмовые действия на пяти направлениях – купянском, бахмутском, авдеевском, марьинском, шахтерском. Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в течение суток состоялось 45 боестолкновений.

Как указали в Генштабе ВСУ, на купянском направлении враг безуспешно вел штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области (силы обороны отразили семь атак), на бахмутском – вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области (силы обороны отразили 11 атак), на авдеевском – южнее Новокалиново, восточнее Новобахмутовки, Северного и Авдеевки Донецкой области (силы обороны отразили девять атак), на марьинском – возле Марьинки и Победы Донецкой области (силы обороны отразили 13 атак), на шахтерском – западнее Старомайорского Донецкой области.

В то же время на лиманском и запорожском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел, рассказали украинские военные.

«Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта, – сказано в сообщении. – Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику».

По данным Генштаба ВСУ, 19 ноября российская авиация нанесла удары возле Петропавловки Харьковской области, в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Ямполовки Донецкой области.

Всего за сутки оккупанты совершили 16 авиационных ударов, а также 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям сил обороны и населенным пунктам.

«В течение суток авиация сил обороны нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три склада боеприпасов противника», – говорится в сообщении.

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