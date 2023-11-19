Под Брестом столкнулись Opel и Kia
- 19.11.2023, 21:10
Пострадали три человека.
Три человека получили травмы при столкновении двух легковушек в Брестском районе, сообщили в областной ГАИ.
Авария произошла днем 19 ноября. По данным инспекторов, 26-летний водитель Opel при выезде со второстепенной дороги на трассу Р16 Тюхиничи — Высокое — граница РП (Песчатка) не пропустил Kia, которой управлял 35-летний мужчина. От удара Opel вылетел в кювет.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 12-летний пассажир Kia, а также 26-летний и 25-летняя пассажиры Opel. Всех троих доставили в больницу.
В ГАИ отметили, что несовершеннолетний пассажир не был пристегнут ремнем безопасности.