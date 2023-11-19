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ЦАХАЛ показал часть сети туннелей ХАМАС под больницей Аль-Шифа

  • 19.11.2023, 21:18
  • 1,646
ЦАХАЛ показал часть сети туннелей ХАМАС под больницей Аль-Шифа

Видео.

Армия обороны Израиля и служба безопасности Шин Бет обнародовали новое видео части сети туннелей ХАМАС под больницей Аль-Шифа в городе Газа, где, по мнению израильских силовиков, расположен главный командный центр террористов.

Видео были сняты двумя отдельными устройствами, которые опустили во вход в тоннель, который обнаружила Армия обороны Израиля в комплексе Аль-Шифа. сообщает Times of Israel.

Шахта тоннеля была расположена на территории больницы под навесом, где войска ЦАХАЛа также нашли пикап ХАМАС с оружием, похожим на то, которое террористическая группа использовала во время нападений 7 октября.

Новые видео показывают, что шахта тоннеля имеет винтовую лестницу, начиная с глубины около трех метров, которая спускается еще на семь метров, пока не достигает части туннельной сети. Тоннель продолжается 5 метров, затем поворачивает направо и продолжается еще 50 метров.

В конце тоннеля на кадрах видна противовзрывная дверь, с отверстием, которое, по данным ЦАХАЛ, предназначено для стрельбы.

«Этот тип дверей используется террористической организацией ХАМАС, чтобы заблокировать возможность наших сил проникнуть в штаб-квартиру организации и ее подземные активы», — утверждают в ЦАХАЛе.

Армия обороны Израиля отметила, что выявленные факты доказывают, что здания больничного комплекса используются как инфраструктура для террористической организации ХАМАС, и являются еще одним доказательством циничного использования террористической организацией ХАМАС жителей сектора Газа как живого щита для своей смертоносной террористической деятельности.

ЦАХАЛ и Шин Бет заявили, что продолжают работать в больнице Аль-Шифа, чтобы разоблачить сеть туннелей ХАМАС в этом районе.

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