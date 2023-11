ЦАХАЛ показал часть сети туннелей ХАМАС под больницей Аль-Шифа

Видео.

Армия обороны Израиля и служба безопасности Шин Бет обнародовали новое видео части сети туннелей ХАМАС под больницей Аль-Шифа в городе Газа, где, по мнению израильских силовиков, расположен главный командный центр террористов.

Видео были сняты двумя отдельными устройствами, которые опустили во вход в тоннель, который обнаружила Армия обороны Израиля в комплексе Аль-Шифа. сообщает Times of Israel.

The IDF and Shin Bet security agency release new footage showing part of Hamas’s tunnel network underneath Gaza City’s Shifa Hospital, where the terror group is believed to have a main command center.



