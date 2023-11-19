ЦАХАЛ показал часть сети туннелей ХАМАС под больницей Аль-Шифа 19.11.2023, 21:18

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Видео.

Армия обороны Израиля и служба безопасности Шин Бет обнародовали новое видео части сети туннелей ХАМАС под больницей Аль-Шифа в городе Газа, где, по мнению израильских силовиков, расположен главный командный центр террористов.

Видео были сняты двумя отдельными устройствами, которые опустили во вход в тоннель, который обнаружила Армия обороны Израиля в комплексе Аль-Шифа. сообщает Times of Israel.

The IDF and Shin Bet security agency release new footage showing part of Hamas’s tunnel network underneath Gaza City’s Shifa Hospital, where the terror group is believed to have a main command center.



Clips are published from two separate devices that were lowered into a tunnel… pic.twitter.com/vJFXmI4Sl8 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 19, 2023

Шахта тоннеля была расположена на территории больницы под навесом, где войска ЦАХАЛа также нашли пикап ХАМАС с оружием, похожим на то, которое террористическая группа использовала во время нападений 7 октября.

Новые видео показывают, что шахта тоннеля имеет винтовую лестницу, начиная с глубины около трех метров, которая спускается еще на семь метров, пока не достигает части туннельной сети. Тоннель продолжается 5 метров, затем поворачивает направо и продолжается еще 50 метров.

В конце тоннеля на кадрах видна противовзрывная дверь, с отверстием, которое, по данным ЦАХАЛ, предназначено для стрельбы.

«Этот тип дверей используется террористической организацией ХАМАС, чтобы заблокировать возможность наших сил проникнуть в штаб-квартиру организации и ее подземные активы», — утверждают в ЦАХАЛе.

Армия обороны Израиля отметила, что выявленные факты доказывают, что здания больничного комплекса используются как инфраструктура для террористической организации ХАМАС, и являются еще одним доказательством циничного использования террористической организацией ХАМАС жителей сектора Газа как живого щита для своей смертоносной террористической деятельности.

ЦАХАЛ и Шин Бет заявили, что продолжают работать в больнице Аль-Шифа, чтобы разоблачить сеть туннелей ХАМАС в этом районе.

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