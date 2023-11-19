В Минобороны Украины сообщили о ликвидации около 7 тыс. оккупантов за неделю 19.11.2023, 21:44

Существенные потери также понесло вооружение российских войск.

Силы обороны Украины с 13-го по 19 ноября уничтожили около 7020 российских оккупантов. Об этом в Telegram проинформировал заместитель министра обороны Александр Павлюк.

По его словам, существенные потери также понесло вооружение российских войск. В частности, украинские военные уничтожили:

86 танков;

94 боевые бронированные машины;

185 артиллерийских системы;

17 РСЗО;

восемь установок ПВО;

170 единиц автотехники;

18 единиц спецтехники.

«Кроме этого, наши защитники уничтожили три вражеские ракеты, 123 БПЛА, а также один самолет, – написал Павлюк. – Держим темп».

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