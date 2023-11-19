В Минобороны Украины сообщили о ликвидации около 7 тыс. оккупантов за неделю
- 19.11.2023, 21:44
Существенные потери также понесло вооружение российских войск.
Силы обороны Украины с 13-го по 19 ноября уничтожили около 7020 российских оккупантов. Об этом в Telegram проинформировал заместитель министра обороны Александр Павлюк.
По его словам, существенные потери также понесло вооружение российских войск. В частности, украинские военные уничтожили:
86 танков;
94 боевые бронированные машины;
185 артиллерийских системы;
17 РСЗО;
восемь установок ПВО;
170 единиц автотехники;
18 единиц спецтехники.
«Кроме этого, наши защитники уничтожили три вражеские ракеты, 123 БПЛА, а также один самолет, – написал Павлюк. – Держим темп».