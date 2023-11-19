Форвард сборной Бельгии Лукаку забил Азербайджану четыре гола за 20 минут 4 19.11.2023, 21:51

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Ромелу Лукаку

Бельгийцы уже обеспечили себе участие в финальном турнире Евро-2024.

Нападающий «Ромы» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку оформил покер в первом тайме матча отборочного турнира с командой Азербайджана.

Игра проходит в Брюсселе, во втором тайме счет 4:0 в пользу хозяев.

Лукаку забил на 17-й, 26-й, 30-й и 37-й минутах.

С 24-й минуты азербайджанцы играли вдесятером после удаления Эдди Исрафилова.

Бельгийцы ранее уже обеспечили себе выход в финальную часть турнира, сборная Азербайджана занимает четвертое место в группе F.

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